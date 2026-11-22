Desde que las separaron, Kader cuenta los días para volver a estar con Zeynep. Por eso, cuando la ha visto llegar acompañada de Serhat, ha corrido a abrazarla y le ha contado que la espera todos los días junto a la ventana. ¡Cuánto la echa de menos!

La pequeña también se ha acordado de las chicas y, entre risas, ha reconocido que echa un poquito de menos a Serhat. Él no ha llegado con las manos vacías: ha llevado regalos tanto para Kader como para sus amigos.

El reencuentro ha estado lleno de cariño, pero Kader no ha tardado en preguntar cuándo podrá volver a dormir en casa con Zeynep. La niña le ha confesado que tiene muchas pesadillas y que, cuando se despierta pensando en ella, consigue sentirse mejor. Zeynep se ha emocionado al escucharla y la ha abrazado con ternura.

Serhat, por su parte, le ha prometido que los dos van a esforzarse para sacarla de allí, aunque le ha pedido que sea fuerte. Kader ha aceptado el trato y los tres han compartido un momento especial mientras abrían los regalos.

A pesar de la alegría del reencuentro, la conversación ha dejado claro cuánto está sufriendo Kader lejos de Zeynep.