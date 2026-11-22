Berrak se ha encontrado con Refika y no ha perdido la oportunidad de hablarle de Zeynep. Le ha echado en cara que su hija se haya acercado a Serhat utilizando a Kader como excusa y ha asegurado que nunca le ha importado la pequeña. Según ella, lo único que quiere Zeynep es quitarle a su marido.

Refika ha salido en defensa de su hija, pero Berrak no ha dejado de provocarla. Cuanto más intentaba hacerla entrar en razón, más insistía la mujer en que Zeynep estaba engañando a todos. Hasta que Refika no ha podido aguantar más.

La madre de Zeynep ha perdido los nervios, ha agarrado a Berrak y ha comenzado a zarandearla. Luego, la ha empujado con tanta fuerza que ha terminado cayendo al suelo.

Muy asustada, Berrak se ha llevado las manos al vientre, temiendo por la vida de su bebé. ¿Estará bien?