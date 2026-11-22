La protagonista de Sueños de libertad, Natalia Sánchez, quien lleva ya varios años dando vida a Begoña Montes, se ha puesto frente a las cámaras para ver algunos de los momentos más relevantes de su personaje.

Begoña ha sufrido, ha reído, ha amado, ha estado embarazada, ha dado a luz, ha estado a punto de morir... ¡le ha pasado de todo a este personaje!

La intérprete se somete a un test en el que tiene que ver y comentar algunos de los momentos más importantes de Begoña, desde cuando María les pilla a Andrés y a ella, a su última secuencia con Jesús o a la despedida de su gran amiga en ficción, Luz Borrell.

"Cruz y raya", la actriz se ha sincerado sobre cómo ve ella cosas que le suceden a su personaje, y entre risas, ha confesado que Begoña debería haber roto su amistad con Beatriz desde el momento en el que ella le entregó la carta de amor de Begoña a Andrés.

"¡No! ¡Mal! ¡Por ahí no!" decía entre risas sobre su boda en ficción con Gabriel, interpretado por Oriol Tarrasón.

Disfruta de las reacciones de Natalia Sánchez a algunas de las escenas top de su personaje, Begoña Montes en Sueños de libertad.

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