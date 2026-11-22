Zeynep ha intentado explicarle a su padre que su boda con Serhat no ha sido una decisión que haya tomado a la ligera. Lo ha hecho por Kader, porque quiere adoptarla y necesita estar casada para conseguirlo. Sin embargo, Arif está demasiado dolido para escuchar sus razones. No entiende que su hija haya dado un paso tan importante sin contar con él ni con el resto de la familia.

La joven le ha pedido que no se enfade y ha insistido en que su matrimonio es solo un trámite, pero sus palabras no han conseguido tranquilizarlo. Al contrario. “No entiendo cómo puedes pisotearnos así”, le ha reprochado Arif, convencido de que Zeynep no ha tenido en cuenta los sentimientos de nadie.

Refika, al ver cómo se estaba poniendo la conversación, ha intentado intervenir. Le ha pedido a su marido que esperase a salir del hospital para hablar con calma, pero Arif ya había tomado una decisión: en cuanto Zeynep reciba el alta, volverá a vivir con ellos.

Muy angustiada, Zeynep ha intentado convencer a su padre de algo que para ella es fundamental. Si quiere recuperar a Kader, necesita seguir viviendo en casa de Serhat. Pero Arif ha interpretado sus explicaciones como un nuevo desafío y ha terminado marchándose todavía más enfadado. ¿Conseguirá Zeynep que su padre comprenda por qué se ha casado antes de que su decisión complique sus planes con Kader?