Begoña seguirá muy preocupada por la desaparición de sus hijos, Damián se planteará su amenaza de confesarle toda la verdad a Hugo Brossard y Bianca volverá a tener dudas si debe o no marcharse a Argentina.

Esto es todo lo que va a pasar en el próximo capítulo

La angustia de Begoña irá en aumento al no tener noticias de sus hijos. Mientras tanto, Andrés seguirá intentando darle esperanzas, asegurándole que los niños aparecerán y que todo acabará bien.

Sin embargo, Begoña no podrá contener más su rabia y estallará contra Damián, echándole en cara que él sea el culpable de la desaparición de los niños.

Por todo ello, Damián se planteará frenar su amenaza y no revelar a Hugo Brossard la culpabilidad de Gabriel, pero Marta dudará si deben dejar o no dejar escapar la oportunidad de sacarlo de la fábrica.

Por otro lado, Josema se sincerará con don Agustín y confesará que hay una mujer que le gusta, pero que no es adecuada para él.

Fina, por su parte, se planteará marcharse a Argentina y le contará sus dudas a su amiga Claudia.

Y Beatriz, temiendo que los Reina sospechen de ella y en un plan organizado con Gabriel, llamará a Begoña fingiendo el abogado la tiene secuestrada junto a Julia y a Juanito.

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