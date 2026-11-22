El secreto | Capítulo 12
Ebru besa a Cihan sin miedo a las consecuencias, ajena a lo que Azra está dispuesta a hacer
Ebru cree que Cihan está atrapado en un matrimonio del que no consigue salir. Lo que todavía no sabe es que él está engañándola y que Azra no puede dejarlo por las amenazas de su marido.
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Ebru se ha encontrado con Cihan al salir de la mansión y lo primero que ha hecho ha sido contarle lo ocurrido con Zeynep. Su hermana está en el hospital después de que un hombre la haya apuñalado y, aunque se encuentra bien, todos han pasado mucho miedo. Pero la conversación ha terminado tomando otro rumbo cuando Cihan ha empezado a hablarle de su matrimonio con Azra.
Él le ha asegurado que, por mucho que le diga a su mujer que la ama, nada va a cambiar. Según Cihan, su esposa está demasiado acostumbrada a la vida que tiene a su lado como para renunciar a ella. Ebru no podía entender que hablara así de ella y le ha recordado que cualquier mujer puede cansarse de una relación y decidir marcharse.
Sin embargo, Cihan ha insistido en que Azra nunca lo abandonaría. Y Ebru, que no sabe lo que ocurre dentro de ese matrimonio, no se ha dado cuenta de que le está mintiendo.
A pesar de todo, la joven se ha dejado llevar por lo que siente y ha besado a Cihan antes de despedirse. Justo en ese instante, Azra los ha pillado. ¿Qué hará ahora que ha visto a su marido besándose con la hermana de Zeynep?
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