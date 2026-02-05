Antena3
Capítulo 492

El pánico se apodera de Valentina al ver a Rodrigo en la fábrica, ¿se reencontrará con él?

Valentina estaba hablando con Marta, pero sale huyendo al ver a Rodrigo, su novio, en la colonia.

El pánico se apodera de Valentina al ver a Rodrigo en la fábrica, ¿se reencontrará con él?

Valentina parece que poco a poco se va adaptando a su vida en Perfumerías Brossard De la Reina.

La amiga de Cloe se encuentra con Marta y ambas se quedan hablando un rato del día a día en la tienda y Valentina le cuenta a su jefa que después del trabajo se irá con las chicas de la tienda al teatro.

Pero de un momento a otro, Valentina empieza a ponerse nerviosa… ¡Rodrigo, su novio del que ha huido, está en la colonia!

El militar ya había estado en Toledo buscando a Cloe para saber si ella sabía donde estaba Valentina, pero la francesa le mintió diciéndole que no sabía nada.

Presa del pánico, Valentina se marcha corriendo, poniéndole a Marta una excusa para evitar encontrarse con él. ¿Por qué está huyendo de él?, ¿su secreto está relacionado con ese misterioso hombre?

Tras haber visto a Rodrigo merodeando por la colonia, la joven sufre un episodio de pánico y quiere irse de allí a toda costa.

