¡Santiago ha vuelto! El agresor de Fina se ha fugado y ha regresado a Toledo

Santiago, condenado por intento de agresión a Fina, ha logrado escapar del penal donde cumplía condena.

Hannah Cordero
Publicado:

Santiago ha forzado la puerta de la casa donde viven Marta y Fina. ¡Ha conseguido escapar de la cárcel!

Antes de entrar, se ha detenido unos segundos. Y es que han regresado a su mente los recuerdos de aquel momento en que intentó forzar a Fina: "Ahora te voy a tener que demostrar que soy un hombre de verdad", le dijo mientras ella le suplicaba que parara.

Pero no solo Fina ha estado en su mente. También ha recordado su último encontronazo con Pelayo, el primero en desenmascararlo. En medio de su detención, Santiago no dudó en gritar acusaciones y amenazas: "Nos veremos las caras".

Lo peor ha ocurrido al final: Santiago ha entrado en la casa. No se sabe aún con qué intención, pero lo ha hecho con paso firme… y con la mirada llena de rabia.

¿Ha regresado para terminar lo que empezó? ¿Está Fina en peligro de nuevo?

