Capítulo 655
Valentina y Andrés se reconcilian antes de la pedida: “Siempre vamos a ser sinceros”
El joven se disculpa por el tema de su puesto de trabajo y le promete que nunca más va a mentirle.
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Valentina ya está al tanto de lo que sucedió con su ascenso y cómo fue Damián y Marta quienes tuvieron las últimas palabras. ¡Andrés no estaba en el ajo!
No obstante, la mentira de su prometido le ha ofendido, creándole dudas respecto a su matrimonio.
Por ello, el De la Reina, le ha pedido perdón y le ha asegurado que no piensa volver a fallarle nunca más.
“Siento no haberte contando la encerrona de mi padre y mi hermana”, le ha dicho él arrepentido.
Valentina quiere luchar por su relación, pero no quiere mentiras y menos antes de la celebración de compromiso con sus familias.
Andrés le ha prometido que no le volverá a mentir. ¿Cumplirá su palabra?
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