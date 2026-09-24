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Capítulo 655

Valentina y Andrés se reconcilian antes de la pedida: “Siempre vamos a ser sinceros”

El joven se disculpa por el tema de su puesto de trabajo y le promete que nunca más va a mentirle.

Valentina y Andrés se reconcilian antes de la pedida: “Siempre vamos a ser sinceros”

Valentina y Andrés se reconcilian antes de la pedida: “Siempre vamos a ser sinceros”

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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Valentina ya está al tanto de lo que sucedió con su ascenso y cómo fue Damián y Marta quienes tuvieron las últimas palabras. ¡Andrés no estaba en el ajo!

No obstante, la mentira de su prometido le ha ofendido, creándole dudas respecto a su matrimonio.

Por ello, el De la Reina, le ha pedido perdón y le ha asegurado que no piensa volver a fallarle nunca más.

“Siento no haberte contando la encerrona de mi padre y mi hermana”, le ha dicho él arrepentido.

Valentina quiere luchar por su relación, pero no quiere mentiras y menos antes de la celebración de compromiso con sus familias.

Andrés le ha prometido que no le volverá a mentir. ¿Cumplirá su palabra?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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