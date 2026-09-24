Marta y Andrés se rebelan contra Gabriel: ¡se niegan a hacer las tareas de Tasio!

Gabriel les ha comunicado a sus primos que pretende que ahora ambos se hagan cargo de las tareas de Tasio para paliar los fallos de producción que está teniendo la fábrica.

Lo cierto es que desde que no está Tasio, la producción de la empresa se ha visto resentida.

Sus hermanos, una vez más, han intentado que Gabriel readmita a Tasio, pero este sigue negado: ¡no piensa readmitirle jamás!

En mitad de estos malentendidos, tanto Marta como Andrés, han rechazado hacerse cargo de las tareas de producción, alegando que ellos ya tienen “muchas tareas como jefes de sus propios departamentos”.

¿Qué pasará ahora? ¿Conseguirá Gabriel obligarles a hacer lo que él quiere?