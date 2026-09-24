Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel comunica a los De la Reina una importante decisión de Brossard

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como…

Beatriz le agradecerá su apoyo a Begoña en su embarazo, y se sentirá más convencida que nunca de que su hijo no es “un error” si no al revés. ¿Se imaginará Begoña en algún momento que el padre es Gabriel?

Damián cree que Gabriel va a terminar readmitiendo a Tasio en su puesto en la fábrica. ¿Será verdad?

Por su parte, Valentina le dará a entender a Claudia que, por lo que le ha contado, Miguel quiere intimar con ella, ¿estará la chica de la tienda dispuesta a dar el paso con el doctor Salazar?

Gabriel aparecerá en casa de la Reina para hablar con sus primos y comunicarles una decisión de Brossard, ¿cuál será?

¡Descúbrelo en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.