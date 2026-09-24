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Capítulo 655

Beatriz decide no abortar y Gabriel le asegura que terminarán estando juntos: “Ese niño nos unirá más que nunca

Preocupado por ella, él le consuela y se compromete a encontrar la manera de ser felices y estar juntos. ¿Cómo lo harán?

Beatriz decide no abortar y Gabriel le asegura que terminarán estando juntos: “Ese niño nos unirá más que nunca”

Beatriz decide no abortar y Gabriel le asegura que terminarán estando juntos: “Ese niño nos unirá más que nunca”

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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Beatriz ha vuelto a casa tras su intento de abortar con la misma mujer con la que lo hizo María Duque en el pasado.

Se quedó en la puerta, ya que realmente lo que ella quería era castigar a Gabriel por no querer hacerse cargo de su bebé y mandarle a Madrid.

Entre lágrimas ha reconocido que no pudo hacerlo. ¡Ella quiere a Gabriel y también al bebé que lleva dentro!

“Tener un hijo juntos y crear una familia es el sueño de toda mi vida”, le ha dicho ella apenada.

Él le ha asegurado que también quiere formar una familia con ella pero Beatriz le ha reprochado que la quería mandar a Madrid.

Sin embargo, Gabriel le ha pedido un voto de confianza, cree que puede encontrar la manera de que sean felices juntos y con ese bebé que va en camino. ¿Cómo tendrá pensado hacerlo? ¿Y Begoña?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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