Capítulo 652 de Sueños de libertad; 21 de septiembre: La idea de Digna para asegurar el legado de los De la Reina

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Marta se ha enfrentado a Bianca después de su ruptura con Fina. La hija de Damián le ha recriminado que haya besado a su expareja cuando todavía estaban juntas y la ha acusado de jugar sucio.

Sin embargo, la argentina le ha respondido que Fina es una mujer independiente y que ahora es libre para vivir una nueva vida.

Por otro lado, Fina se ha sincerado con Bianca y le ha confesado que está muy confundida tras su ruptura con Marta.

Bianca le ha propuesto marcharse juntas a Argentina, pero la fotógrafa ha rechazado la idea y le ha dejado claro que no quiere estar con ella ni con Marta. Fina ha asegurado que necesita tiempo para aclarar sus sentimientos y decidir qué quiere hacer con su vida.

Mientras tanto, Claudia y Miguel han vivido un momento muy apasionado en el dispensario que no ha tenido final feliz.

Gabriel ha vuelto a proponer a Beatriz que se marche a Madrid para criar allí a su hijo y le ha prometido que se reunirá con ella dentro de unos meses.

Beatriz ha terminado aceptando su propuesta, aunque ella todavía desconfía de sus intenciones y teme que su marido termine dejándola tirada.

Y Digna ha tenido una idea para no renunciar al legado familiar: Comprar a Hugo Brossard los derechos de sus perfumes y pedirle a Luis que él sea quien los fabrique. ¿Qué pasará?

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