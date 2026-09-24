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Capítulo 655 de Sueños de libertad; jueves 24 de septiembre: Beatriz sigue adelante con su embarazo y Gabriel le deja claro su apoyo

Finalmente, la mujer ha decidido no abortar y Gabriel le ha asegurado que va a querer y cuidar a ese niño.

Capítulo 655 de Sueños de libertad; jueves 24 de septiembre: Beatriz sigue adelante con su embarazo y Gabriel le deja claro su apoyo

Capítulo 655 de Sueños de libertad; jueves 24 de septiembre: Beatriz sigue adelante con su embarazo y Gabriel le deja claro su apoyo

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como…

Beatriz dejó una nota en casa de Begoña y Gabriel diciendo que se marchaba. La enfermera se dio cuenta de que iba a abortar y salió corriendo a por ella alertando a Gabriel… ¡Él no se lo podía creer!

Al final, la niñera de Juanito no fue capaz de llevarlo a cabo, todo era movida por la ira contra el abogado, que quería quitársela de en medio mandándola a Madrid.

Gabriel le ha asegurado que, aunque aun no sabe cómo, encontrará la manera de que estén juntos y felices… Él quiere a ese bebé y no quiere perderla.

Por su parte, Valentina y Andrés han hecho las paces antes de la celebración de su pedida; y, posteriormente se han dado el ‘sí, quiero’ con sus anillos de compromiso frente a toda la familia.

¡Ha sido un evento lleno de emoción e ilusión! Al que han acudido todos los de la Reina, Dorotea… ¡Pero, Begoña no ha ido!

Por su parte, Claudia le ha contado a Manuela que va a ir a casa de Miguel a cenar sin sus padres… ¡Y su tía se ha puesto muy nerviosa! Cree que van a acabar intimando y le da miedo que pase algo y su sobrina salga mal parada.

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

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Capítulo 655 de Sueños de libertad; jueves 24 de septiembre: Beatriz sigue adelante con su embarazo y Gabriel le deja claro su apoyo

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