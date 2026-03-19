¡Sin tregua! Gabriel se presenta en casa de Pablo, ¿dispuesto a cumplir su amenaza?

¡Gabriel se ha presentado en casa de los Salazar! Eso desde luego que Pablo no se lo esperaba. Así, ha pillado al director hablando con Nieves sobre Miguel y su labor en el dispensario. Y Pablo se ha puesto cada vez más y más nervioso… ¿Qué tan lejos llevará su chantaje?

Pero justo antes de marcharse Gabriel ha amenazado de nuevo a Salazar, dejando quien domina la situación. “La próxima vez no serán unos papeles”, le ha espetado dando a entender que en cualquier momento podría traer aquellas fotos tan comprometedoras para Salazar. Por supuesto… ¡las de su aventura con Marisol!

Pablo está más que nunca entre la espada y la pared. Si no quiere que Nieves se entere de su relación con Marisol deberá apoyar a Gabriel en su decisión de despedir a Tasio frente a la junta de accionistas. ¿Lo hará o pondrá en juego su matrimonio?