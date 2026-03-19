Capítulo 522
¡Sin tregua! Gabriel se presenta en casa de Pablo, ¿dispuesto a cumplir su amenaza?
El empresario quiere que le apoye en su boicot a Tasio y, ante la negativa del nuevo directo accionista, se ha presentado en su casa para seguir amenazándole.
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¡Gabriel se ha presentado en casa de los Salazar! Eso desde luego que Pablo no se lo esperaba. Así, ha pillado al director hablando con Nieves sobre Miguel y su labor en el dispensario. Y Pablo se ha puesto cada vez más y más nervioso…
Pero justo antes de marcharse Gabriel ha amenazado de nuevo a Salazar, dejando quien domina la situación. “La próxima vez no serán unos papeles”, le ha espetado dando a entender que en cualquier momento podría traer aquellas fotos tan comprometedoras para Salazar. Por supuesto… ¡las de su aventura con Marisol!
Pablo está más que nunca entre la espada y la pared. Si no quiere que Nieves se entere de su relación con Marisol deberá apoyar a Gabriel en su decisión de despedir a Tasio frente a la junta de accionistas. ¿Lo hará o pondrá en juego su matrimonio?
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