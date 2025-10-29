Resumen
Capítulo 425 de Sueños de libertad; 29 de octubre: la nueva empresa quiere el 51% de las acciones de Perfumerías de la Reina
El nuevo socio capitalista ha exigido tener más acciones para ser los dueños de la empresa y tener el control, ¿aceptarán los De la Reina?
En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...
Gabriel ha intentado acabar con la vida de Andrés, pero María ha llegado tiempo para impedirlo. ¡No va a dejar que haga daño a su marido!
Por su parte, Irene se marcha de la colonia para empezar una nueva vida con José, habiéndose despedido de Damián y enterándose de la verdad sobre la muerte de su hermano.
Tras una emotiva despedida con su hija Cristina y Digna, se marcha para siempre.
En la empresa, Tasio se entera de que Massina quiere el 51% de las acciones... ¡Para hacerse con el control de Perfumerías de la Reina!
Por su lado, Andrés... ¡comienza a despertar del coma!
