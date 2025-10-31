Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
Massina se convierte en socio mayoritario de Perfumerías De la Reina pese al rechazo de Damián
La junta aprueba la venta del 51% de las acciones a la firma italiana Massina. Damián se opone al acuerdo, convencido de que la empresa queda en manos de desconocidos.
La votación en la fábrica de Perfumerías De la Reina marca un antes y un después: el 51% de las acciones pasa a manos de la compañía italiana Massina, que se convierte en socio mayoritario en Sueños de libertad. Gabriel celebra el resultado, mientras Damián no logra ocultar su decepción.
El patriarca advierte a los suyos de que todavía hay tiempo para encontrar otra oferta, pero la decisión ya es firme. Gabriel y María, satisfechos por el éxito, desconocen que detrás de Massina podría ocultarse Brossard.