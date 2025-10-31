Massina se convierte en socio mayoritario de Perfumerías De la Reina pese al rechazo de Damián

La votación en la fábrica de Perfumerías De la Reina marca un antes y un después: el 51% de las acciones pasa a manos de la compañía italiana Massina, que se convierte en socio mayoritario en Sueños de libertad. Gabriel celebra el resultado, mientras Damián no logra ocultar su decepción.

El patriarca advierte a los suyos de que todavía hay tiempo para encontrar otra oferta, pero la decisión ya es firme. Gabriel y María, satisfechos por el éxito, desconocen que detrás de Massina podría ocultarse Brossard.