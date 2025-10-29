Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: vuelve una persona del pasado de Marta regresará
Marta recibe una inquietante llamada de alguien de su pasado.
Publicidad
En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...
Marta recibirá una inquietante llamada de su pasado... ¿que le pondrá contra las cuerdas? ¿Le traerá recuerdos de Fina?
María y Gabriel irán al hospital para comprobar si Andrés recuerda algo de lo que pasó antes del accidente... ¿recordará que Gabriel es el responsable de todo?
Tasio se enterará de que David y Carmen fueron novios... ¿cómo puede ser que su mujer no se lo haya contado?
No te pierdas todo lo que pasará en el próximo capítulo de Sueños de libertad.
Publicidad