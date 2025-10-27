Capítulo 423
Gabriel le cuenta la verdad a María: Brossard está detrás de la empresa italiana que quiere comprar la fábrica
Massina es la empresa italiana que se ha postulado para comprar Perfumerías de la Reina, pero están los franceses detrás de ella.
Publicidad
Gabriel le ha desvelado su plan a María.
Quiere disuadir a Damián de que acepten la empresa de Floral, ya que debe aceptar la de Massina.
La empresa italiana que se ha ofrecido a ser el nuevo socio capitalista de Perfumerías de la Reina, tiene un trato por detrás con Brossard. Si los De la Reina aceptan, les estarán vendiendo las acciones directamente a Brossard... ¡su plan habrá funcionado!
"Convence a Damián de que llegue a un acuerdo con Massina", le ha animado María.
¿En manos de quién quedará la perfumera?
Publicidad