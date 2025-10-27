Gabriel le cuenta la verdad a María: Brossard está detrás de la empresa italiana que quiere comprar la fábrica

Gabriel le ha desvelado su plan a María.

Quiere disuadir a Damián de que acepten la empresa de Floral, ya que debe aceptar la de Massina.

La empresa italiana que se ha ofrecido a ser el nuevo socio capitalista de Perfumerías de la Reina, tiene un trato por detrás con Brossard. Si los De la Reina aceptan, les estarán vendiendo las acciones directamente a Brossard... ¡su plan habrá funcionado!

"Convence a Damián de que llegue a un acuerdo con Massina", le ha animado María.

¿En manos de quién quedará la perfumera?