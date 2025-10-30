Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio, en shock tras descubrir la jugada de Brossard
Tras una inquietante llamada, Tasio se da cuenta de la jugada de Massina y que Brossard está detrás de todo.
En el próximo capítulo de Sueños de libertad...
Las cosas seguirán muy tensas en Perfumerías De la Reina después de que se haya aprobado en la junta la venta a Massina del 51% de las acciones. Damián seguirá muy decepcionado y seguirá mostrando su enfado ante su familia.
Carmen revelará a Tasio lo importante que fue David, su ex, para ella cuandoe stuvo a su lado en uno de los momentos más duros de su vida. ¿Estará el director celoso?
Por otro lado, Andrés empezará a recuperarse y a hacerse preguntas difíciles sobre lo ocurrido el día de la explosión.
Además, Digna le revelará a Marta una dolorsa verdad que marcará un antes y un después entre ambas.
Julia le confesará a Don Agustín que va a tener un hermanito provocando un gran enfado por parte del párroco de la colonia.
Y tras una inquietante llamada, Tasio descubriá..¡una gran traición! que cmabiará para siempre el futuro de la empresa! Brossard está detrás de Massina y ahora son ellos quiénes tienen el control de la empresa.
