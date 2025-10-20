Begoña respira aliviada: Gabriel sobrevive a la explosión

Begoña y Damián están en el hospital muy preocupados esperando noticias sobre Gabriel y Andrés.

El joven De la Reina sigue muy grave mientras es operado a vida o muerte. Gabriel, sin embargo, está fuera de peligro y en pocos días recibirá el alta. ¡Begoña no puede estar más contenta!

Gabriel, fingiendo, muestra preocupación por Andrés. Damián le cuenta que su hijo sigue inconsciente y, en el fondo, el abogado se siente aliviado ya que Andrés descubrió que él estaba detrás del sabotaje a la fábrica y tiene miedo de que, si despierte, lo cuente todo. ¿Qué pasará?

“Tenemos que estar preparados”, le dice Begoña a Gabriel temiendo que Andrés no sobreviva.

Por su parte,Damián le agradece a su sobrino que haya intentado salvar a su hijo y él volviendo a mentir le dice que volvería a hacerlo.