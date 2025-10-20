Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: María acusa a Gabriel de haber intentado matar a Andrés

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Gabriel regresa a casa con Begoña tras recibir el alta y ella se sentirá culpable de que él entrara en la sala de máquinas. El abogado le responderá que lo volvería hacer una y mil veces.

Por otro lado, Damián se desmoronará al enfrentarse a la gravedad de la situación: Andrés ha sobrevivido, pero sigue en coma. Además, la pequeña Julia se enterará de lo sucedido.

Irene ofrecerá su ayuda a un desbordado Tasio, que no sabe cómo gestionar todo lo que está sucediendo.

La junta de accionistas considerará como única solución la entrada de un socio que amplíe capital para salvar la situación. ¡La fábrica está destruida!

Por otro lado, María se enfrentará duramente a Gabriel: quiso matar a Andrés, por eso no esperó a la noche y estará dispuesta a contárselo a todos. Sin embargo, Gabriel la amenazará con la carta de Jesús sobre la muerte de Víctor. ¿Qué pasará? ¡Se vienen curvas!

