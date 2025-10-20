Nos colamos en el rodaje de la explosión de Perfumerías de la Reina en Sueños de libertad

El día del rodaje de la explosión de las calderas de Sueños de libertad un equipo de Antena 3 se coló en el set de rodaje para vivir desde dentro cómo se grabó el incidente que ha puesto patas arriba a Perfumerías de la Reina.

En Toledo, donde se localiza la fábrica, se encontraban los actores implicados en la explosión, además de todo el equipo técnico y un alto número de extras y figuración.

Natalia Sánchez, Dani Tatay, Nancho Novo, José Milán, Marta Belmonte, Javier Beltrán, Carolina Lapausa, Oriol Tarrasón, Jaime Gutiérrez y Guillermo Barrientos, estaban grabando el complicado momento.

Gabriel, interpretado por Oriol Tarrasón, manipuló la sala de calderas para terminar con la empresa, y Andrés le descubrió, a quien da vida Dani Tatay. Aun así fue demasiado tarde y la caldera terminó por explotar, con ellos dentro de la sala de contadores.

Tal y como cuentan los propios actores "Gabriel sabotea la fábrica", sin embargo, aunque el elenco lo sabe... ¡los personajes no!

Según advierte Nancho Novo: "Aparentemente, es el fin de la fábrica". ¿Qué va a pasar ahora? Carolina Lapausa comenta que: "Esto va a poner en serios apuros a Perfumerías de la Reina".

Los actores reconocen que las escenas de acción y en exteriores son "muy divertidas" y se cogen "con muchas ganas". Una larga jornada al sol y con calor, pero en la que reinaba la concentración para que todo saliera bien.

No obstante, también hubo alguna risa y retoques de maquillaje... ¡Estaban todos muy bien caracterizados por el equipo de maquillaje y peluquería!

Oriol Tarrasón recalca que estas secuencias son un "punto culminante en la trama" ya que, el plan de Gabriel se lleva a cabo, y tendrá que parar la producción de la fábrica.

Dale al play y no te pierdas cómo fue la jornada de grabación de la explosión de las calderas en Sueños de libertad.