Capítulo 418 de Sueños de libertad; 20 de octubre: Preocupación máxima entre los De la Reina al saber que Andrés podría no despertar

En el capítulo de hoy....¡Ha pasado de todo!

Tras la fuerte explosión, Benítez ha muerto, Gabriel ha sobrevivido y Andrés está en coma. Todos los De la Reina están muy preocupados y temen que algo malo le pueda pasar al joven mientras es trasladado al hospital.

Tasio se siente muy culpbale de todo lo que ha pasado, a pesar de que intentó desalojar la fábrica y de desahoga desconsolado con Carmen.

Además, Tasio, tiene que hacer frente a todos los destrozos de la fábrica que ha quedado totalmente destruída.

Por otro lado, Begoña ha empezado a sospechar de María al darse cuenta que la joven parecía que sabía lo que iba a pasar. ¿Se dará cuenta que que ella era cómolice del malvado plan de Gabriel?

El joven De la Reina ha sido trasalado al hospital y allí ha sido operado a vida o muerte. Aunque ha sobrevivido a la delicada operación, su situacón sigue siendo muy grave: ¡Sigue en coma!

Damiánllora desconsolado...no puede perder a otro hijo. ¿Qué pasará?, ¿Despertará pronto Andrés?

