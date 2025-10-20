Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 418 de Sueños de libertad; 20 de octubre: Preocupación máxima entre los De la Reina al saber que Andrés podría no despertar

Andrés ha sobrevivido a la operación, pero sigue en coma tras la fuerte explosión en la fábrica.

Capítulo 418 de Sueños de libertad; 20 de octubre: Preocupación máxima entre los De la Reina: Andrés podría no despertar
En el capítulo de hoy....¡Ha pasado de todo!

Tras la fuerte explosión, Benítez ha muerto, Gabriel ha sobrevivido y Andrés está en coma. Todos los De la Reina están muy preocupados y temen que algo malo le pueda pasar al joven mientras es trasladado al hospital.

Tasio se siente muy culpbale de todo lo que ha pasado, a pesar de que intentó desalojar la fábrica y de desahoga desconsolado con Carmen.

Además, Tasio, tiene que hacer frente a todos los destrozos de la fábrica que ha quedado totalmente destruída.

Por otro lado, Begoña ha empezado a sospechar de María al darse cuenta que la joven parecía que sabía lo que iba a pasar. ¿Se dará cuenta que que ella era cómolice del malvado plan de Gabriel?

El joven De la Reina ha sido trasalado al hospital y allí ha sido operado a vida o muerte. Aunque ha sobrevivido a la delicada operación, su situacón sigue siendo muy grave: ¡Sigue en coma!

Damiánllora desconsolado...no puede perder a otro hijo. ¿Qué pasará?, ¿Despertará pronto Andrés?

Vuelve a ver el capitulazo de Sueños de libertad en atresplayer.

