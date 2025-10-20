Begoña empieza a sospechar de María, ¿descubrirá que ella sabía el plan que iba a llevar a cabo Gabriel?

Andrés ha sido traslado al hospital en estado grave tras la explosión y allí tienen que operarlo a vida muerte.

Gabriel también se encuentra en el mismo hospital, aunque su vida no corre peligro.

Damián y Begoña también acuden al hospital y Begoña le confiesa a Damián que se siente culpable por haber “obligado” a Gabriel a que entrase en la sala de calderas poniéndole en peligro.

Entonces, aparece María para acompañar a Andrés. La joven, incapaz de disimular que ella sabía lo que Gabriel iba a hacer, empieza a levantar sospechas por parte de Begoña. ¿Descubrirá la enfermera que María lo sabía todo?