Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 418

Begoña empieza a sospechar de María, ¿descubrirá que ella sabía el plan que iba a llevar a cabo Gabriel?

La joven llega al hospital en busca de noticias sobre Andrés al que están operando a vida o muerte.

Begoña empieza a sospechar de María, ¿descubrirá que ella sabía el plan que iba a llevar a cabo Gabriel?

Publicidad

Andrés ha sido traslado al hospital en estado grave tras la explosión y allí tienen que operarlo a vida muerte.

Gabriel también se encuentra en el mismo hospital, aunque su vida no corre peligro.

Damián y Begoña también acuden al hospital y Begoña le confiesa a Damián que se siente culpable por haber “obligado” a Gabriel a que entrase en la sala de calderas poniéndole en peligro.

Entonces, aparece María para acompañar a Andrés. La joven, incapaz de disimular que ella sabía lo que Gabriel iba a hacer, empieza a levantar sospechas por parte de Begoña. ¿Descubrirá la enfermera que María lo sabía todo?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: María acusa a Gabriel de haber intentado matar a Andrés

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: María acusa a Gabriel de haber intentado matar a Andrés

Capítulo 418 de Sueños de libertad; 20 de octubre: Preocupación máxima entre los De la Reina: Andrés podría no despertar

Capítulo 418 de Sueños de libertad; 20 de octubre: Preocupación máxima entre los De la Reina al saber que Andrés podría no despertar

Damián se derrumba… ¡Andrés ha sobrevivido, pero está en coma!: “No puedo perderte”

Damián se derrumba… ¡Andrés ha sobrevivido, pero está en coma!: “No puedo perderte”

Begoña respira aliviada: Gabriel sobrevive a la explosión
Capítulo 418

Begoña respira aliviada: Gabriel sobrevive a la explosión

Begoña empieza a sospechar de María, ¿descubrirá que ella sabía el plan que iba a llevar a cabo Gabriel?
Capítulo 418

Begoña empieza a sospechar de María, ¿descubrirá que ella sabía el plan que iba a llevar a cabo Gabriel?

“¡No puede morir!”: Andrés es trasladado inconsciente al hospital mientras su familia teme por su vida
Capítulo 418

“No puede morir”: Andrés es trasladado inconsciente al hospital mientras su familia teme por su vida

Andrés se ha quedado bajo los escombros de la explosión y no reacciona. ¿Se recuperará?

Tragedia en la fábrica tras la explosión: Benítez ha muerto, Gabriel sobrevive y Andrés, en estado crítico
Capítulo 418

Tragedia en la fábrica tras la explosión: Benítez ha muerto, Gabriel sobrevive y Andrés, en estado crítico

La sala de calderas ha explotado después de que el abogado manipulase las máquinas llevando a cabo su venganza.

Halis vive su mayor humillación: su poder fracasa y ni su apellido logra salvar a Orhan de la cárcel

Halis vive su mayor humillación: su poder fracasa y ni su apellido logra salvar a Orhan de la cárcel

Ángela Chica y Astrid Janer

“He tenido una vida dura”: risas, piques y complicidad en el ‘Quién es más probable que” de Ástrid Janer y Ángela Chica

Evren, atrapado entre Bahar y Naz, toma una decisión que lo cambiará todo

Esta noche, en Renacer: Evren, atrapado entre Bahar y Naz, toma una decisión que lo cambiará todo

Publicidad