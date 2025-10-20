Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 418

“No puede morir”: Andrés es trasladado inconsciente al hospital mientras su familia teme por su vida

Andrés se ha quedado bajo los escombros de la explosión y no reacciona. ¿Se recuperará?

"¡No puede morir!": Andrés es trasladado inconsciente al hospital mientras su familia teme por su vida

Andrés, Gabriel y Benítez estaban dentro cuando la sala de calderas ha explotado por culpa del abogado.

Andrés intentó impedirlo. Además, descubrió que su primo saboteó la caldera, pero ya era demasiado tarde y… ¡se produjo la tragedia!

Una explosión que ha dejado la peor de las noticias: Benítez ha muerto. Por su parte, Gabriel ha sobrevivido y Andrés está inconsciente.

Los De la Reina llegan a la fábrica muy preocupados. La ambulancia se lleva a Andrés al hospital en estado crítico. ¡Temen que no sobreviva!

Damián intenta calmar a una Marta desolada que le dice a su padre, entre lágrimas, que su hermano no puede morir.

¿Qué pasará?, ¿Se salvará Andrés?

Series

