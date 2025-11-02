Antena 3 LogoAntena3
Avance semanal de Sueños de libertad: Cloe, la representante de Brossard, llega a la colonia

La joven llega a la fábrica después de que Broossard, a través de Massina, haya adquirido el 31% de las acciones de Perfumerías De la Reina.

La próxima semana en Sueños de libertad viene cargada de emociones, secretos y nuevas incorporaciones.

La situación seguirá muy complicada después de que Brossard sea el socio mayoritario de la empresa. Damián culpará a los Merino por el resultado de la votación que ha cambiado el rumbo de la empresa.

Marta seguirá muy dolida con Digna después descubrir el secreto sobre la muerte de su hermano Jesús, ¿podrá perdonarla algún día?

Marta en el Capítulo 429 de Sueños de Libertad
Marta en el Capítulo 429 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

La complicidad entre Carmen y David crece, ella le cuenta que Tasio pasa ahora por un mal momento.

Marta sigue preocupada tras su conversación con Eladio y tendrá miedo de que vuelva amenazarla. Además, recibirá una carta..¿qué le dirá?

Además, Andrésrecibirá el alta y volverá a casa mientras María le prometerá que le ayudará en todo lo que pueda.

Begoña y Andrés en el Capítulo 429 de Sueños de Libertad
Begoña y Andrés en el Capítulo 429 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Por otro lado, surgirán las primeras reacciones por la entrada de los franceses en la empresa, y todo lo que implicará. Así, desembarcará en la fábrica Cloe, la represnetante de Brossard, dispuesta a revolucionarlo todo.

Se trata una mujer elegante, cosmopolita, moderna que viene directa de París y que no dejará indifrente a nadie. Nada más poner un pie en la fábrica, conocerá a Marta y Pelayo que por el momento no sabrán quien es en realidad.

No te pierdas todo lo que pasará la próxima semana en Sueños de libertad.

Cloe en el capítulo 429 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Cloe, la representante de Brossard, llega a la colonia

Emilio y Mónica

Prepárate para los capítulos más intensos: divorcio y desesperación sacuden a los Oramas en La Encrucijada

Seyran

Seyran, sin saberlo, le da a Suna la oportunidad de quedarse con Ferit: esta noche, en Una nueva vida

Gabriel
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: ¿Se marchará Gabriel a París?

"Se me hace insoportable continuar": David comete una locura en los próximos capítulos de La Encrucijada
El jueves en Antena 3

"Se me hace insoportable continuar": David comete una locura en los próximos capítulos de La Encrucijada

Emre Altuğ, Orhan Korhan en Una nueva vida
Su faceta que no conocías

Emre Altuğ, el actor turco que también canta: así es la estrella detrás de Orhan en Una nueva vida

Emre Altuğ, conocido por su papel de Orhan en Una nueva vida, sorprende al público español con su faceta como cantante y artista multifacético.

Nevra y Gülçiçek
El gesto más bonito

“Te lo mereces más que nadie”: el regalo más especial de Nevra a Gülçiçek en su gran día

Nevra demuestra lo mucho que aprecia a Gülçiçek. Antes de la boda, le entrega un regalo que simboliza todo lo que han vivido juntas.

Ana Labordeta pone fin a su paso por Sueños de libertad y se despide para siempre de su personaje: "Menudo viaje"

Ana Labordeta pone fin a su paso por Sueños de libertad y se despide para siempre de su personaje: "Menudo viaje"

Patricia

Patricia, ¿víctima o villana? Analizamos su cuestionable comportamiento en La Encrucijada

Bahar

Un enemigo del pasado vuelve a la vida de Bahar en los próximos capítulos de Renacer

