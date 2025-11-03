Antena 3 LogoAntena3
Rengin se despide como jefa médica y advierte: “El cambio no será fácil para nadie”

Aunque continuará como especialista, la doctora deja claro que la nueva etapa no será agradable para nadie.

Rengin ha reunido al equipo del hospital para soltar la bomba: “No continuaré en el cargo de médica jefe”. No es una renuncia. La decisión la ha tomado la Junta Directiva, que no ha pasado por alto los “desafortunados incidentes” ocurridos durante su gestión.

Ante el shock de sus compañeros, Rengin ha explicado que la destitución se decidió hace semanas, pero ha preferido comunicarlo hoy, justo cuando llega su sustituto. Y ha dejado un aviso: “Conozco al nuevo médico jefe y el cambio no será fácil para nadie. Tenedlo presente”.

Luego, Rengin ha intentado tranquilizar al equipo. Ha pedido que sigan centrados en los pacientes, que no se distraigan con los cambios que están por venir y que mantengan el servicio en marcha. Ha agradecido el trabajo de todos durante estos meses tan complicados y ha dejado claro que continuará en el hospital, ahora como especialista, para apoyar donde haga falta.

Ahora, el hospital se prepara para una nueva etapa que promete ser dura y llena de cambios. El relevo entra hoy mismo y nada apunta a que vaya a ser un día tranquilo.

Series

