Andrés no recuerda nada de la explosión, ¿habrá perdido la memoria?

Por fin buenas noticias para los De la Reina: Andrés ha despertado tras la explosión de la fábrica, provocada por Gabriel, que casi acaba con su vida.

María no se separa de su lado y mucho menos desde que Gabriel casi intenta matar a su marido cuando descubrió que estaba empezando a reaccionar. ¡Si no llega a impedirlo María, el joven podría estar muerto!

El abogado tiene miedo de que Andrés les cuente a todos que…¡él provocó la explosión en la fábrica!

Gabriel llega al hospital mientras está María con él y Andrés comienza a hablar, aunque está muy confuso y desorientado. ¡Parece que no recuerda nada del accidente! ¿Qué pasará?, ¿habrá perdido la memoria?