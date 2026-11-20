Arrancar la grabación de A la deriva en exteriores en Canarias resultó clave para unir al elenco antes de afrontar el tramo de estudio en Madrid. Al no volver cada día a su rutina habitual, los actores pudieron centrarse por completo en el rodaje y construir una convivencia estrecha: "Empezamos rodando en Canarias, lo cual nos dio la oportunidad de estar totalmente enfocados a lo que hacíamos porque ahí nadie volvía a su casa y a su vida, sino que estábamos totalmente a la labor", explica Michel Noher, mientras Daniel Grao celebra haber formado "esa pandillita, ese campamento".

Las horas libres tras las jornadas de trabajo consolidaron ese vínculo de grupo entre charlas, bromas y reencuentros. Llorenç González recuerda esos ratos entre la cena y el descanso que crearon "complicidades que después no se pueden explicar", una dinámica que David Castillo vivió también reencontrándose con Camila Viyuela ("es como una hermanita mía") y que Michel Noher resume como "una hermandad que se creó entre todos nosotros que es muy bonita".

Ese ambiente distendido ayudó a compensar la dureza dramática de la ficción, con Adelfa Calvo destacando que el antes y el después de las escenas se llevaba con mucho humor porque "el trabajo hay que tomárselo también con una risa".

Cuando el equipo regresó a Madrid y dejó de compartir desayunos, comidas y cenas cada día, el contraste se notó al instante. Paula Echevarría resume así esa morriña compartida: "Nos escribíamos cuando llevábamos cuatro días aquí en Madrid. Era como: 'Os echo de menos, socorro, os echo de menos, tengo ganas de veros'".