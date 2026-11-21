El éxito de En tierra lejana trasciende la pantalla y sigue sumando iniciativas diseñadas para que el público viva la historia desde dentro. Si hasta ahora los espectadores seguían con atención las tramas familiares, los secretos y las tensiones entre sus protagonistas desde el otro lado del televisor, ahora tienen la oportunidad de cruzar literalmente el umbral de la mansión Albora.

Tanto la cuenta oficial de Instagram de la serie como el canal de televisión turco responsable de su emisión original han sorprendido a la audiencia compartiendo el enlace a una plataforma web creada expresamente para explorar la residencia donde se desarrolla gran parte de la acción.

Un recorrido interactivo en 3D y 360 grados

La herramienta digital ofrece un tour virtual completamente inmersivo en tres dimensiones y con visión de 360 grados, permitiendo a los usuarios desplazarse libremente por las distintas estancias de esta espectacular propiedad.

Desde sus amplios patios interiores de arquitectura tradicional hasta los salones principales y los rincones más reconocibles de la trama, el visitante puede girar la cámara, acercar la imagen y detenerse en cada elemento decorativo como si estuviera caminando por el mismísimo caravasar histórico Gelüske.

Cómo acceder a la visita virtual desde cualquier dispositivo

La experiencia está pensada para ser intuitiva y accesible para todo el público. Basta con acceder a la página web oficial difundida en las redes sociales de la producción desde un teléfono móvil, una tableta o un ordenador para iniciar el paseo virtual de forma gratuita e inmediata.

Con esta iniciativa digital, En tierra lejana refuerza el vínculo con su comunidad internacional de seguidores y convierte uno de los escenarios más emblemáticos de la ficción turca en un espacio abierto al público las 24 horas del día.