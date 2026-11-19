Begoña pasará sus peores momentos en busca de sus hijos, los De la Reina se unirán para ayudarle y Mabel enfrentará a Josema en sus dudas.

Esto es todo lo que va a pasar en el próximo capítulo

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Begoña seguirá en vilo por la desaparición de sus hijos, los De la Reina se esforzarán por no dejarla sola en ningún momento. ¡Temen que aparezca Gabriel y se tenga que enfrentar a una conversación desagradable!

Andrés será su máximo apoyo, lo que causará inseguridades en Valentina de cara a su matrimonio. ¿Le está prestando la atención que requiere?

Mabel pondrá en duda las palabras de Josema ¿Fue únicamente confusión suya o fueron ambos?

Bianca intentará enmendar sus errores, gastará su último cartucho enviando las fotografías de Fina a Buenos Aires, cree que su futuro no está en Madrid. ¿Convencerá a la joven para irse a Argentina?

Miguel cada vez estará más asustado con la crianza, le preocupa la genética, pero Eduardo se lo notará e intentará tranquilizarlo.

Damián seguirá teniendo episodios de mareos donde pierde la vista. ¿Será momento de cuidarse? ¿Le contará a alguien que ha dejado de ver con claridad?

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.