Mabel está cada día más enamorada de Josema y está dispuesta a intentarlo. Sobre todo, después de que casi se besaron, pero fue el arquitecto el que puso límites entre ellos.

Sin embargo, la joven está convencida de que él también siente lo mismo por ella, pero que el miedo es lo que le frena.

Josema decide hablar con ella y le confiesa que no él ese hombre que le conviene por la diferencia de edad que existe entre ambos y que, además, es la hija de un buen amigo suyo.

Mabel se queda muy decepcionada, pero parece que no piensa tirar la toalla…