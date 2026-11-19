Gabriel está muy molesto por la jugada que le ha hecho Cifuentes. Sabe que es inminente que su tío consiga que el abogado hable con Hugo Brossard y le delate… ¿es su final al frente de Perfumerías de la Reina?

Sin embargo, como bicho malo, nunca muere, Gabriel ha urdido un plan, y para ello necesita la ayuda de Beatriz.

Quiere asestar un inesperado golpe a los De la Reina para demostrar que aún sigue en la partida y que no le han derrotado… ¿todavía?

Sin desvelarle exactamente el qué, le cuenta a Beatriz que necesita su ayuda… Y ella, enamorada, acepta sin pensárselo. Haría lo que fuera por él.

¿Qué van a hacer? ¿Se verá implicada Begoña?