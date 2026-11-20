En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto cómo el patriarca se ha visto acorralado por sus decisiones y está cada vez más delicado de salud.

Esto es todo lo que ha pasado en el capítulo

Gabriel se ha llevado a los niños a una cabaña en el bosque para demostrarle a Damián que él también sabe asustar. ¿Será Julia capaz de darse cuenta de la trampa?

Begoña y los De la Reina han estado haciendo llamadas para intentar dar con el paradero de Gabriel. Andrés ha estado apoyando muy de cerca a Begoña, le ha convencido incluso para que se instale unos días en la casa grande hasta que reciban alguna señal de su esposo. ¡Tienen que estar preparados para todo!

Valentina, por su parte, se ha sentido desatendida por su futuro marido, pero ha preferido ocultarlo hasta que se calmen las cosas. ¿Afectará a su compromiso?

Eduardo, que ya ha visto varios episodios de mareos de Damián, se ha preocupado por su salud y le ha ofrecido ir al médico, pero el patriarca ha rechazado. ¡Ahora mismo tiene cosas más importantes que hacer!

Bianca ha vuelto a las andadas, ha vuelto a poner su marcha a Argentina sobre la mesa. Fina cada vez lo ve con mejores ojos.

Miguel ha tenido una mala experiencia con Jorge, un niño rebelde de la Casa Cuna, y asustado, ha ido a hablar con Eduardo. El chófer le ha sugerido hablar con sus padres antes de entrar en pánico.

Josema le ha explicado a Mabel que su decisión no tiene nada que ver con sus sentimientos, es un hombre demasiado mayor para ella. Y por si no fuese suficiente, ¡es muy amigo de sus padres!

Estando en los jardines, una operaria ha visto a Paula y Tasio dándose un beso. ¿Habrá sido capaz de reconocerlos? ¿Será el fin de su secreto?

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