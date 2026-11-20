Tras varias discusiones entre Fina y Bianca tras la exposición, la argentina ha decidió acercar posturas con la fotógrafa.

Le ha pedido perdón por todo lo ocurrido y le dice que se alegra mucho por le éxito que han tenido sus fotografías. Tanto que ha enviado todas las buenas críticas a Buenos Aires porque está convencida de que allí está su futuro como fotógrafa.

Fina se queda en shock: “¿Me estás proponiendo que vuelva a Buenos Aires contigo?”. A lo que Bianca le responde que claro y que no quiere que lo que pasó entre ellas influya en su decisión porque su carrera profesional ahora es lo más importante.

“Buenos Aires conmigo, Buenos Aires sin mí, pero Buenos Aires”, le dice Bianca que anima Fina a que no desperdicie esta gran oportunidad ya que cree totalmente en su talento.

Pero, ¿realmente es por eso o porque quiere retenerla a su lado?, ¿Qué decisión tomará Fina?