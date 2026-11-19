Capítulo 693
Se confirma la peor de las noticias: ¡Gabriel ha secuestrado a Julia y a Juanito!
Como revancha a los De la Reina, Gabriel se ha llevado a los niños… ¿dónde estarán?
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A la hora de la comida, Juanito no está y Julia no ha llegado a casa de la Reina, por lo que Begoña ha empezado a preocuparse.
Damián ha intentado tranquilizarla diciéndole que ya llegarán, pero ella sabe que algo extraño les ha pasado. Julia siempre es puntual y en el cuarto de Juanito faltan sus cosas. ¡No queda ni un solo pañal del bebé!
Sin tiempo que perder, han llamado al colegio de la niña y han preguntado por ella. Una de las monjas, les ha contado que Gabriel fue a buscarla al mediodía, según comentó: “Se iban de viaje”.
Begoña ha mirado a Andrés desconsolada… No puede creerse que Gabriel lo haya vuelto a hacer… ¡Se ha llevado a los niños!
¿Qué va a pasar ahora? ¿Un contraataque por la amenaza de Damián?
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