A la hora de la comida, Juanito no está y Julia no ha llegado a casa de la Reina, por lo que Begoña ha empezado a preocuparse.

Damián ha intentado tranquilizarla diciéndole que ya llegarán, pero ella sabe que algo extraño les ha pasado. Julia siempre es puntual y en el cuarto de Juanito faltan sus cosas. ¡No queda ni un solo pañal del bebé!

Sin tiempo que perder, han llamado al colegio de la niña y han preguntado por ella. Una de las monjas, les ha contado que Gabriel fue a buscarla al mediodía, según comentó: “Se iban de viaje”.

Begoña ha mirado a Andrés desconsolada… No puede creerse que Gabriel lo haya vuelto a hacer… ¡Se ha llevado a los niños!

¿Qué va a pasar ahora? ¿Un contraataque por la amenaza de Damián?