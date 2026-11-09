¡El plan funciona a la perfección! Begoña le pide perdón a Beatriz tras la farsa del impostor

Begoña le ha contado a Beatriz cómo ha ido su encuentro con Javier Moreno. Lo que la enfermera no sabe, es que no era él en realidad, sino un impostor que habían contratado la propia Beatriz y Gabriel para engatusarla.

Compungida, Begoña le ha contado que el supuesto Javier no va a hacerse cargo de ella ni de su bebé, y Beatriz ha fingido sentirse una víctima.

Begoña, fiel a su carácter, se ha preocupado mucho por la reacción de Beatriz y cómo pueda estar, y le ha asegurado que puede quedarse con ellos el tiempo que quiera.

¡El plan de Beatriz y Gabriel ha funcionado! Begoña ahora se siente “mal” con Beatriz y está dispuesta a hacer lo que sea por acompañarla, quiere protegerla.

¡Beatriz está feliz porque vuelve a ganarse su confianza!