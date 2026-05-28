Mabel acaba herida tras proteger a Salva de una violenta agresión en la fábrica

Las cosas, cada vez están más tensas en la fábrica.

Desde que se ha extendido el rumor de que Salva estuvo en la cárcel, cada vez más son los operarios que ya no quieren ir a la cantina.

Pero ya no solo eso, ahora la cosa ha ido a más. Unos operarios abuchean al cantinero y le lanzan piedras con tan mala suerte una de ella le cae a… ¡Mabel!

La joven no duda en enfrentarse ellos y al final es ella la que recibe un gran golpe en la cabeza.

Mabel cae al suelo y… ¡pierde el conocimiento! ¿Qué pasará?

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