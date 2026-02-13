Antena3
Capítulo 498

Nieves se enfada con Mabel al saber que ya no quiere trabajar para la empresa: "Eres una caprichosa"

Los Salazar viven un momento complicado por la indisciplina de su hija quien no decide qué rumbo va a tomar su futuro.

Nieves se enfada con Mabel al saber que ya no quiere trabajar para la empresa: “Eres una caprichosa”

Mabel ha llegado como un torbellino a la familia Salazar. Tras el abandono de sus estudios y el amago de huida, la pequeña de la familia ha vuelto a poner en tensión la estabilidad del hogar, esta vez abandonando su puesto de trabajo.

La joven está en un momento complicado en el que no acaba de acertar con su destino. La indecisión sobre su futuro y la falta de compromiso han hecho que los enfrentamientos entre Mabel y sus progenitores sean repetitivos.

Nieves, desesperada, ha llegado a culparse a si misma de la pésima constancia de su hija, “algo he tenido que hacer muy mal para que te comportes de esta manera”.

La reprimenda ha terminado con Nieves castigando a su habitación a Mabel, quien se ha quedado sorprendida por el peculiar castigo. ¿Logrará Mabel encauzar su rumbo?

Nieves se enfada con Mabel al saber que ya no quiere trabajar para la empresa: “Eres una caprichosa”
Nieves se enfada con Mabel al saber que ya no quiere trabajar para la empresa: “Eres una caprichosa”

