Eduardo, sin palabras al escuchar a Roque llamarle “padre” por primera vez

Roque se ha reunido con Eduardo para comunicarle su decisión de vender la empresa que heredó de Federico e invertir su dinero en viajar por el mundo.

El joven quiere seguir los pasos del chófer y, aunque a Eduardo no le ha gustado mucho la idea, ha decidido apoyarle.

Lo que el chófer tampoco se esperaba es que Roque le llamara por primera vez “padre” y se ha quedado sin palabras al escucharlo: “No estoy acostumbrado a que me llamen así”, le ha confesado.

Finalmente, Roque le ha pedido que le acompañe en este viaje, una propuesta que Eduardo ha rechazado a priori, aunque le ha prometido reflexionar. ¿Aceptará?

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