Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 621

Los De la Reina se imponen a Gabriel y logran convencer a Hugo Brossard de volver a la formulación original

El hijo del difunto magnate ha culpado a Gabriel del descenso de las ventas de los perfumes ante su baja calidad.

Los De la Reina se imponen a Gabriel y logran convencer a Hugo Brossard de volver a la formulación original

Los De la Reina se imponen a Gabriel y logran convencer a Hugo Brossard de volver a la formulación original

Publicidad

Después de varios días de tensión y tras una caída de las ventas de los perfumes tras su reformulación, los De la Reina pueden respirar tranquilos porque… ¡Hugo Brossard ha ordenado volver a la formulación original!

Andrés cumplió su amenaza y presentó al francés un informe que demostraba la drástica caída de las ventas de los perfumes clásicos tras su reformulación.

Después, el hijo de Damián ha llegado a casa para comunicar a su familia la mejor de las noticias: “Ha culpado a Gabriel por las consecuencias de la reformulación y le ha ordenado parar la producción”.

Aunque los De la Reina no pueden estar más contentos por pararle los pies a Gabriel, son conscientes de que al director de la fábrica no encajará bien esta derrota y tarde o temprano dará un paso más.

Finalmente, Damián no ha dudado en agradecer a Andrés por su hazaña y Marta ha propuesto un brindis para celebrar esta pequeña gran victoria. ¿Cuál será la reacción de Gabriel tras esta humillación?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Laura Rozalén se despide de Marisol, su personaje en Sueños de libertad: "Estoy muy contenta con este final"

Laura Rozalén se despide de Marisol, su personaje en Sueños de libertad: "Estoy muy contenta con este final"

Sinem Ünsal

Sinem Ünsal cambia Mardin por Barcelona: así son las vacaciones de la actriz de En tierra lejana

Zerrin pone contra las cuerdas a Demir: "¿Te has enamorado de mí?"

Zerrin pone contra las cuerdas a Demir: "¿Te has enamorado de mí?"

Nada es lo que parece: descubre las primeras imágenes de El secreto, la nueva serie turca de Antena 3
Gran estreno

Descubre las primeras imágenes de El secreto: la vida perfecta de Serhat, a punto de saltar por los aires

"Quiero conocerlo todo de ti": el momento más esperado entre Andrés y Valentina llega la próxima semana a Sueños de libertad
¡No te lo pierdas!

"Quiero conocerlo todo de ti": el momento más esperado entre Andrés y Valentina llega la próxima semana a Sueños de libertad

Capítulo 621 de Sueños de libertad; 7 de agosto: Gabriel, tocado y hundido tras la jugada maestra de Andrés
Capítulo 621

Capítulo 621 de Sueños de libertad; 7 de agosto: Gabriel, tocado y hundido tras la jugada maestra de Andrés

El hijo de Damián ha logrado que Hugo Brossard frene la reformulación de los perfumes y ha culpado al director de las consecuencias que han supuesto.

Tasio revive el recuerdo de la muerte de Antoine Brossard tras la decisión de Gabriel de hacerle un homenaje
Capítulo 621

Tasio revive el recuerdo de la muerte de Antoine Brossard tras la decisión de Gabriel de hacerle un homenaje

El hijo de Damián ha vivido un momento de angustia al ser consciente que él provocó la muerte del magnate francés.

Paula rechaza la propuesta de Doña Clara y se queda en Toledo para estar junto a Tasio: “No voy a cambiar de opinión”

Paula rechaza la propuesta de Doña Clara y se queda en Toledo para estar junto a Tasio: “No voy a cambiar de opinión”

Paula y Tasio apuestan por su amor tras vivir una noche de pasión: “Eres mi presente y mi futuro”

Paula y Tasio apuestan por su amor tras vivir una noche de pasión: “Eres mi presente y mi futuro”

Los De la Reina se imponen a Gabriel y logran convencer a Hugo Brossard de volver a la formulación original

Los De la Reina se imponen a Gabriel y logran convencer a Hugo Brossard de volver a la formulación original

Publicidad