Los De la Reina se imponen a Gabriel y logran convencer a Hugo Brossard de volver a la formulación original

Después de varios días de tensión y tras una caída de las ventas de los perfumes tras su reformulación, los De la Reina pueden respirar tranquilos porque… ¡Hugo Brossard ha ordenado volver a la formulación original!

Andrés cumplió su amenaza y presentó al francés un informe que demostraba la drástica caída de las ventas de los perfumes clásicos tras su reformulación.

Después, el hijo de Damián ha llegado a casa para comunicar a su familia la mejor de las noticias: “Ha culpado a Gabriel por las consecuencias de la reformulación y le ha ordenado parar la producción”.

Aunque los De la Reina no pueden estar más contentos por pararle los pies a Gabriel, son conscientes de que al director de la fábrica no encajará bien esta derrota y tarde o temprano dará un paso más.

Finalmente, Damián no ha dudado en agradecer a Andrés por su hazaña y Marta ha propuesto un brindis para celebrar esta pequeña gran victoria. ¿Cuál será la reacción de Gabriel tras esta humillación?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas