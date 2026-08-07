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MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 6

Helena, pillada saltándose el trabajo, se ve forzada a confesar su gran secreto

Helena pretendía escaparse del trabajo tanto tiempo como le fuera posible. Sin embargo, Juana le pilla en mitad de la calle y no le queda más remedio que confesar.

Helena, pillada saltándose el trabajo, se ve forzada a confesar su gran secreto

Helena, pillada saltándose el trabajo, se ve forzada a confesar su gran secreto

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Borja Tamayo
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La excusa de “diarrea explosiva” era, al menos, contundente. Lo suficiente como para que nadie hiciera preguntas por ausentarse del trabajo. Sin embargo, otra cosa muy diferente es encontrar a Helena durmiendo en un banco como le ha pasado a Julia. Arrinconada, la Strategic Organization Workflow Manager ha tenido que confesar.

Helena por fin se ha quitado el gran peso que cargaba a sus espaldas: no tiene ni la más remota idea de en qué consiste su puesto de trabajo. Por suerte, Julia sale en su ayuda para explicar de qué se trata. Y es que, a la hora de la verdad, no tiene ni tan siquiera que saber de tecnología. Únicamente debe gestionar gente, como ha hecho en casa desde que fue madre.

El CEO de la empresa, Javier (Santiago Segura), la contrató precisamente por esta faceta maternal. Ahora bien, esta explicación no la ha terminado de convencer y sale huyendo del lugar. ¿Conseguirá recomponerse? De momento, dale play al vídeo y estudia, como Helena, el trabajo de un Strategic Organization Workflow Manager.

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Antena 3 » Series » Padre no hay más que uno

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