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Capítulo 606

Gabriel enfada a los De la Reina con su polémico plan: “Vamos a seguir produciendo esos perfumes, pero más baratos”

El empresario les deja claro que los franceses apoyan su idea.

Gabriel enfada a los De la Reina con su polémico plan: “Vamos a seguir produciendo esos perfumes, pero más baratos”

Gabriel enfada a los De la Reina con su polémico plan: “Vamos a seguir produciendo esos perfumes, pero más baratos”

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Ángela Rolo
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Gabriel ha reunido a los miembros de la Junta para contarles su propuesta. Con la excusa de aumentar los beneficios de la empresa y evitar que vuelvan a tener problemas económicos, el director ha decidido cambiar los ingredientes esenciales de los perfumes por otros más baratos.

Digna ha sido la primera en oponerse, no va a permitir que los perfumes más emblemáticos de la empresa desaparezcan. Por otro lado, Marta cree que los clientes se darán cuenta del cambio.

Aunque los miembros se opongan, Gabriel ha comunicado que mandará el informe a París de todos modos.

Digna, enfadada, ha preguntado; “¿a Paris?, ¿sin nuestro consentimiento?”, una reacción que ha divertido al director, regodeándose que no necesita su consentimiento… solo la aprobación de Hugo Brossard.

La posibilidad de transformar los perfumes más importantes de la empresa está en las manos de Brossard, el accionista mayoritario. ¿Aceptará el cambio o mantendrá la esencia de la perfumera?

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