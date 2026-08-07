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Capítulo 97

El golpe más duro para Seyran: Ferit renuncia a formar una familia con ella

Ferit sigue sin perdonar que Seyran firmara el contrato con los inversores mientras él estaba en prisión. La joven ha intentado explicarle por qué tomó aquella decisión, pero la conversación ha terminado dando un giro que ninguno esperaba.

Una nueva vida

El golpe más duro para Seyran: Ferit renuncia a formar una familia con ella

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Después del fuerte enfrentamiento que vivieron por el contrato con los inversores, Seyran ha intentado acercarse a Ferit para poner fin a la tensión entre ellos.

La joven le ha recordado que todo lo que hizo fue pensando en él y en su futuro. Sin embargo, Ferit ha sido incapaz de creer sus palabras. "Has encontrado la forma de vivir para ti misma fingiendo que piensas en mí", le ha reprochado.

Seyran, rota, ha intentado hacerle ver hasta qué punto estaba dispuesta a sacrificarse por él. Incluso le ha recordado que aceptó intentar quedarse embarazada a pesar del riesgo que supone para su vida porque sabía que era uno de sus mayores deseos.

Pero la respuesta de Ferit la ha dejado sin palabras. "A lo mejor no quiero tener hijos. Ya no quiero. No tienes que arriesgar tu vida", le ha confesado.

¿Conseguirá Seyran recuperar la confianza de Ferit o esta crisis marcará un antes y un después en su relación?

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