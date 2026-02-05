Antena3
Tasio acepta ser el socio de Damián en su nueva andadura profesional: “Es una oportunidad que no puedo rechazar”

El joven, muy ilusionado, le confiesa a su padre que quiere trabajar con él codo con codo.

Damián está cada vez más animado.La idea de abrir un nuevo negocio le ha devuelto la ilusión tras el dolor que le supuso verse obligado a renunciar a Perfumerías De la Reina, la empresa que él fundó junto con el padre de los Merino.

El patriarca le ha propuesto a su hijo Tasio que fuese su socio en este nuevo negocio, aunque sin dejar su trabajo en la fábrica.

Tras pensárselo, Tasio le comunica a su padre su decisión. El joven le dice que está muy feliz con esta idea y le confiesa que trabajar con él, ha sido su sueño secreto desde que entró a trabajar en la fábrica. ¡Damián se queda sin palabras, aunque muy contento con su decisión!

Tasio le dice que hay un problema y es que no tiene dinero para poder su socio, pero Damián le dice que no se preocupe. No tiene porque ser su socio capitalista. Lo único que quiere es que esté a su lado en esta nueva etapa.

“No sabes la alegría que me da que pasemos tiempo juntos”, le dice Damián emocionado a su hijo.

