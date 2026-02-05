Capítulo 492 de Sueños de libertad, 5 de febrero: Andrés, a punto de conseguir la nulidad matrimonial y ser libre por fin

El bebé de Begoña y Gabriel está en estado crítico. Y su madre, Digna y Luz han reparado en una persona que podría salvarlo… ¡Miguel! ¿Lo conseguirá?

Además, a Cloe no le ha quedado más remedio que confesarle a Marta de la Reina que en realidad lo que lleva tiempo ocultándole tiene que ver con Valentina y su novio Rodrigo, del que ella está huyendo desesperadamente y… cada vez está más cerca.

Y en cuanto a Valentina, la amiga de Cloe no ha acudido al encuentro en el teatro con Claudia y Carmen al que había quedado en asistir.

Por otro lado, Manuela le ha propuesto a Paula empezar de cero ya que ambas no habían congeniado demasiado todo este tiempo atrás. Y Paula ilusionada se ha acercado a ella para darle un fuerte abrazo de agradecimiento. Borrón y cuenta nueva, ¡una muy buena relación acaba de comenzar entre ellas!

Por otro lado, Andrés le ha dado una última oportunidad a María para que tramite su nulidad matrimonial, “si cuando venga no has hecho la gestión yo mismo me presento en el cuartelillo”. Y María finalmente ha aceptado la nulidad matrimonial.

Por último, Tasio está muy feliz por la propuesta de Don Damián de colaborar con junto sen su nuevo negocio. “Es una oportunidad que yo no puedo rechazar”, ha comentado.

Vuelve a ver este capitulazo en atresplayer.