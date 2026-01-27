Antena3
Ana Carlota Fernández es Valentina, la nueva dependienta de la tienda en Sueños de libertad

Valentina llega a la tienda de perfumes de la mano de su amiga Cloe.

Ana Carlota Fernández es Valentina, nueva dependienta de la tienda en Sueños de Libertad

Con una historia oscura, Valentina aparece en la colonia. Entablará una buena relación con sus compañeras, aunque al principio le costará un poco debido a su carácter un tanto reservado por culpa de un gran secreto que le pesará y mucho.

Huyendo de ese pasado, Valentina llegará a la colonia buscando un lugar seguro y Cloe no dudará en ayudarla convenciendo a Marta para que contrate a su amiga de la infancia en la fábrica.

Su amistad con Andrés

La nueva dependienta entablará una gran amistad con el pequeño de los De la Reina. Andrés se quedará impactado con esta misteriosa mujer. ¿Surgirá algo entre ellos?

Valentina se irá adptando a su nuevo trabajo, pero todo cambiará cuando su novio llegue a la colonia a buscarla y removerá su pasado desvelando su gran secreto.

Interpretada por Ana Carlota Fernández:

Ana Carlota Fernández se ha consolidado como una de las actrices más carismáticas y versátiles de la ficción española. Su papel como Sandra o 'Chispitas' en Los protegidos, le dio una gran fama.

Desde entonces, la actriz ha participado en distintas ficciones de Atresmedia, como en Amar es para siempre, donde dio vida a Carlota Hidalgo, y Los Protegidos: Un nuevo poder en atresplayer.

Ahora se incorpora a Sueños de libertad, sumándose al elenco de esta nueva etapa de la ficción diaria de Antena 3.

