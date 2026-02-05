Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 492

Miguel Salazar intenta salvar la vida a Juanito, ¡el bebé está en estado crítico tras sufrir una parada cardiaca!

El pequeño de la familia está cada vez peor y Luz busca ayuda en el hijo de los Salazar.

Miguel Salazar intenta salvar la vida a Juanito, ¡el bebé está en estado crítico tras sufrir una parada cardiaca!

Publicidad

Juanito empeora por momentos. No le baja la fiebre y Luz cree que el bebé podría tener meningitis, pero no tiene un diagnóstico claro.

La solución podría estar en hacerle al pequeño una punción en la espalda, pero Gabriel se niega en rotundo porque cree que eso podría suponer un riesgo muy grande para el pequeño.

El tiempo corre en su contra y Juanito está cada vez más débil por lo que finalmente Gabriel llama a una ambulancia para llevar al niño al hospital.

Gabriel no quiere que Luz siga tratando a su hijo, pero ella por su cuenta sigue intentando dar con el diagnóstico y recurre a Miguel, el hijo de los Salazar, que está especializado en pediatría en el campo de la investigación.

El joven en principio se niega a visitar al pequeño, pero al final Nieves le convence y se presenta en casa de los De la Reina acompañado de Luz.

Gabriel no quiere que Miguel examine a su hijo, pero de un momento a otro todo da un giro importante cuando el joven se da cuenta que el pequeño está… ¡en parada cardiaca!

Miguel con la ayuda de Luz intentan reanimarlo… ¿Conseguirán salvar al pequeño Juan?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña, muy angustiada, teme perder a su hijo

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña, muy angustiada, teme perder a su hijo

Capítulo 490 de Sueños de libertad, 4 de febrero: Andrés, a punto de conseguir la nulidad matrimonial y ser libre por fin

Capítulo 492 de Sueños de libertad, 5 de febrero: Andrés, a punto de conseguir la nulidad matrimonial y ser libre por fin

Miguel Salazar intenta salvar la vida a Juanito, ¡el bebé está en estado crítico tras sufrir una parada cardiaca!

Miguel Salazar intenta salvar la vida a Juanito, ¡el bebé está en estado crítico tras sufrir una parada cardiaca!

El pánico se apodera de Valentina al ver a Rodrigo en la fábrica, ¿se reencontrará con él?
Capítulo 492

El pánico se apodera de Valentina al ver a Rodrigo en la fábrica, ¿se reencontrará con él?

Tasio acepta ser el socio de Damián en su nueva andadura profesional: “Es una oportunidad que no puedo rechazar”
Capítulo 492

Tasio acepta ser el socio de Damián en su nueva andadura profesional: “Es una oportunidad que no puedo rechazar”

“Me rindo”: María cede al chantaje de Andrés y acepta la nulidad matrimonial a cambio de no ir a la cárcel
Capítulo 492

“Me rindo”: María cede al chantaje de Andrés y acepta la nulidad matrimonial a cambio de no ir a la cárcel

La joven le promete a Andrés que hará todo lo que esté en su mano para acelerar el proceso y romper definitivamente su matrimonio.

Saffet
Lo despedimos

Así termina la historia de Saffet en Una nueva vida, el personaje que llevó al límite a Suna

La historia de Saffet en Una nueva vida llega a su punto final tras una trama marcada por la obsesión, la violencia psicológica y el sufrimiento de Suna, dejando atrás uno de los personajes más perturbadores de la serie.

Daniel Ibañez

Daniel Ibáñez interpreta a Bosco, el becario que quiere romper con su pasado en Perdiendo el juicio

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina, muerta de miedo, pretende marcharse de Toledo

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina, muerta de miedo, pretende marcharse de Toledo

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina, muerta de miedo, pretende marcharse de Toledo

Capítulo 491 de Sueños de libertad; 4 de enero: María se queda totalmente sola en casa de la Reina

Publicidad