Miguel Salazar intenta salvar la vida a Juanito, ¡el bebé está en estado crítico tras sufrir una parada cardiaca!

Juanito empeora por momentos. No le baja la fiebre y Luz cree que el bebé podría tener meningitis, pero no tiene un diagnóstico claro.

La solución podría estar en hacerle al pequeño una punción en la espalda, pero Gabriel se niega en rotundo porque cree que eso podría suponer un riesgo muy grande para el pequeño.

El tiempo corre en su contra y Juanito está cada vez más débil por lo que finalmente Gabriel llama a una ambulancia para llevar al niño al hospital.

Gabriel no quiere que Luz siga tratando a su hijo, pero ella por su cuenta sigue intentando dar con el diagnóstico y recurre a Miguel, el hijo de los Salazar, que está especializado en pediatría en el campo de la investigación.

El joven en principio se niega a visitar al pequeño, pero al final Nieves le convence y se presenta en casa de los De la Reina acompañado de Luz.

Gabriel no quiere que Miguel examine a su hijo, pero de un momento a otro todo da un giro importante cuando el joven se da cuenta que el pequeño está… ¡en parada cardiaca!

Miguel con la ayuda de Luz intentan reanimarlo… ¿Conseguirán salvar al pequeño Juan?