Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
PASAPALABRA | Rosa gana un Rosco histórico y se lleva los 2,7 millones de euros del bote

Publicidad

El pánico se apodera de Valentina al ver a Rodrigo en la fábrica, ¿se reencontrará con él?

Sueños de libertad

Valentina halla a Rodrigo en la fábrica y entra en pánico

La inesperada presencia de Rodrigo en la fábrica descoloca por completo a Valentina, que reacciona con pánico y huye sin explicaciones, alimentando las dudas sobre su relación y un posible secreto aún sin revelar.

Valentina se encuentra con su compañera Marta en Perfumerías Brossard De la Reina, hablando de planes tras el trabajo, cuando de pronto ve a Rodrigo en la colonia y huye despavorida sin dar explicaciones claras. Esta inesperada aparición de su novio desata dudas sobre sus motivos para evitarlo.

El regreso de Rodrigo, quien había estado buscando a Cloe para averiguar el paradero de Valentina, pone en evidencia tensiones ocultas entre la pareja en Sueños de libertad.

Antena 3» Vídeos