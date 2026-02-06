Publicidad
Sueños de libertad
Valentina halla a Rodrigo en la fábrica y entra en pánico
Valentina se encuentra con su compañera Marta en Perfumerías Brossard De la Reina, hablando de planes tras el trabajo, cuando de pronto ve a Rodrigo en la colonia y huye despavorida sin dar explicaciones claras. Esta inesperada aparición de su novio desata dudas sobre sus motivos para evitarlo.
El regreso de Rodrigo, quien había estado buscando a Cloe para averiguar el paradero de Valentina, pone en evidencia tensiones ocultas entre la pareja en Sueños de libertad.